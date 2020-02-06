إيرادات "تويتر" الفصلية تتجاوز مليار دولار لأول مرة

مباشر - سالي إسماعيل: سجلت "تويتر" إيرادات فصلية تتجاوز مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، في حين أخفقت أرباح الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي في الوفاء بالتقديرات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 118.77 مليون دولار (15 سنتاً للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول مقابل 255.30 مليون دولار (25 سنتاً لكل سهم) المسجلة في الربع المماثل من عام 2018.

وفيما يتعلق بالأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، فإن نصيب السهم من الأرباح بلغ 25 سنتاً في الربع الماضي مقارنة 31 سنتاً في الربع الأخير من عام 2018، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 29 سنتاً.

بينما صعدت إيرادات تويتر خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.01 مليار دولار من 908.84 مليون دولار المسجلة في الربع نفسه من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات تويتر ستبلغ 992 مليون دولار في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزادت إيرادات الإعلانات بنسبة 12 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 885 مليون دولار.

وبالنظر إلى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، فإنه عدد المستخدمين الناشطين بشكل يومي ارتفع بنحو 7 ملايين مستخدم في الربع الرابع على أساس سنوي ليصل إلى 152 مليون مستخدم.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يشهد عدد المستخدمين الناشطين على تويتر بشكل يومي زيادة مليوني مستخدم.

وعلى صعيد مجمل عام 2019، فإن إيرادات الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي ارتفعت من 3.04 مليار دولار إلى 3.46 مليار دولار.

كما شهد صافي أرباح الشركة الأمريكية زيادة إلى 1.47 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 1.21 مليار دولار أرباحاً مسجلة في عام 2018.

وبالنسبة للربع الأول من 2020، تتوقع تويتر أن تسجل إيرادات تتراوح بين 825 إلى 885 مليون دولار مقابل التوقعات التي تشير إلى أنها ستبلغ 873 مليون دولار.

وأغلق سهم تويتر جلسة أمس على انخفاض بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 33.39 دولار، لكن بحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تشير العقود المستقبلية إلى أن السهم سوف يبدأ التعاملات على ارتفاع 8.3 بالمائة.