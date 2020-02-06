أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

مباشر: استقرت أرباح شركة "توتال" في الربع الأخير من العام الماضي على عكس التوقعات بانخفاضها، مع زيادة إنتاجها من النفط بوتيرة عوضت هبوط أسعار الخام عالمياً.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الفرنسية اليوم الخميس، تسجيلها صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار دولار في الثلاث أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي نفس القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن "توتال" سوف تسجل صافي أرباح بقيمة 2.7 مليار دولار.

كما تراجعت إيرادات توتال في الربع الرابع من 2019 إلى مستوى 43.38 مليار دولار، مقارنة 46.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وارتفع إنتاج توتال من النفط المكافئ في الربع الأخير من العام الماضي عند مستوى 3.1 مليون برميل يومياً، بزيادة 8 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق له.

بينما تراجع متوسط سعر خام برنت القياسي بنسبة 8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالأداء المالي في إجمالي عام 2019، تراجعت أرباح شركة "توتال" عند مستوى 11.82 مليار دولار، بانخفاض 13 بالمائة عن العام قبل الماضي.

وذكرت "توتال" أنها رفعت توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 2.68 يورو لكل سهم، كما أعلنت قيامها بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار في العام الماضي مع تعهدها بعمليات مماثلة بقيمة ملياري دولار في العام الحالي.

وبحلول الساعة 12:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم توتال بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 45.94 يورو، بعد أن تجاوز صعوده مستوى 3 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.