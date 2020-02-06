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لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

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لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على معدلات الفائدة السالبة في ارتفاع المنازل وضعف ربحية البنوك في أوروبا.

وأوضحت "كريستين لاجارد" في حديثها إلى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس: "لا اتفق مع الاستنتاج القائل أن سياستنا النقدية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المنازل أو تراجع ربحية بعض البنوك، ربما ساهمت بالفعل في ذلك، لكنها لبست محركاً رئيسياً".

ويستقر معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي دون مستوى صفر منذ أكثر من خمس سنوات، ما يثير قلق وانتقادات بشأن بشأن الآثار الجانبية السلبية.

وقالت "لاجارد" أن صانعي السياسة النقدية سوف يدرسون بعناية هذه الآثار الجانبية، ولكنهم لن يقبلوا إلقاء كل اللوم على الفائدة السالبة التي يطبقها البنك.

وتعرضت الفائدة السالبة المطبقة في منطقة اليورو لانتقادات كبيرة في السنوات الماضية، مع القلق بشأن تأثيرها على ارتفاع أسعار الأصول وتراجع ربحية البنوك وانخفاض دخل المتقاعدين.

وثبت البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير معدل الفائدة على الودائع عند - 0.5 بالمائة، مشيراً إلى أنه يتوقع استمرارها عند نفس المستوى أو أقل حتى تبدي توقعات التضخم تقارباً مع المستهدف البالغ 2 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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