مدينة الملك عبدالله تقدم حلولاً تمويلية لمستحقي دعم الإسكان

الرياض- مباشر: أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن توقيعها اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التمويل العقاري.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية - واس، تُقدم الشركة المتخصصة في التمويل العقاري الحلول التمويلية المختلفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة بالمدينة، من مستحقي دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

وأفاد رئيس قطاع جودة الحياة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي، بحسب "واس" أن المدينة تشهد مؤخراً إقبالاً واسعاً من مختلف الزوار والمستثمرين نظراً لما تملكه من إمكانيات من بنية تحتية متقدمة ومرافق ترفيهية واجتماعية ورياضية عالمية المعايير، التي تسهم في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات.

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