الأسهم الآسيوية تواصل التعافي مع عودة شهية المخاطرة للأسواق

مباشر: ارتفعت الأسهم الأسيوية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب التطورات التجارية واستمرار تعافي شهية المخاطرة بين المستثمرين.

وجاء تفاؤل المستثمرين بعد إعلان الصين خفض التعريفات الجمركية التي فرضتها في 1سبتمبر/أيلول 2019 إلى النصف على سلع أمريكية، بقيمة 75 مليار دولار بداية من الأسبوع القادم، وفقاً لبيان على موقع وزارة المالية الصينية.

وذكرت لجنة الصحة الصينية أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 563 شخصاً وإصابة 28 ألف أخريين بسبب فيروس الكورونا، مع زيادة انتشاره في العديد من الدول الأخرى واستمرار غلق العديد من الشركات داخل الصين.

ونفت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء صحة تقارير بشأن وجود علاج لفيروس الكورونا، كما أعلنت وجود 191 حالة إصابة بالمرض خارج الصين.

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لضمان توفير سيولة كافية، كما ضخ بنك الشعب الصيني سيولة بمقدار 242 مليار دولار أمريكي.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" للأسهم الصينية بنحو 1.7 بالمائة ليصل إلى 2866 نقطة، ليواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بعد خسائر بنحو 8 بالمائة يوم الإثنين الماضي.

وارتفع مؤشر" نيكي" الياباني بنسبة 2.4 بالمائة ليصعد إلى مستوى 23873 نقطة.

كما صعد مؤشر كوريا الجنوبية "كوسبي100" بنحو 3 بالمائة ليسجل 2314 نقطة.

وارتفع مؤشر أسهم هونج كونج "هانج سينج" بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 27493.7 نقطة.