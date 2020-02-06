إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

الرياض - مباشر: ​أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فيروس كورونا الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.

ونقلاً عن بيان للهيئة، اليوم الخميس، تُمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا الجديد (2019 - coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تُستخدم تقنية جزئية تسمى (RT - PCR) للكشف عن الفيروس.

وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية لضمان صحة المواطن والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اليوم الخميس، إنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية الشهر الماضي، حيث أصاب مئات الأشخاص حول العالم، وارتفع عدد الوفيات في الصين لأكثر من 490 حالة وفاة فيما تجاوز عدد المصابين نحو 24 ألف مصاب حول العالم.

وقللت منظمة الصحة العالمية من صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية عن حدوث طفرة في محاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية أن معهد أبحاث صيني طلب الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

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