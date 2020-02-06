سهم "السعودي الفرنسي" يهبط بأعلى وتيرة منذ مايو..بعد النتائج المالية

مباشر ـ ثابت شحاتة: تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل أعلى تراجع منذ مايو/أيَّار الماضي، وذلك تزامناً مع إعلان النتائج المالية لعام 2019.

وهبط السهم بنسبة 5.31 بالمائة، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت السعودية، تصدر بها الأسهم الخاسرة، وهي أعلى وتيرة تراجع للسهم منذ 29 مايو/أيَّار 2019، هبط بها إلى مستوى 34.80 ريال.

وأعلن السعودي الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، عن نتائجه المالية للعام 2019، التي أظهرت نمو صافي أرباحه السنوية نحو 122 بالمائة، إلى 3.12 مليار ريال، مقارنة بــ 1.4 مليار ريال بالعام 2018.

وعزا البنك ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2019، إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، وارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات.

وعلى مستوى الربع الرابع، كشفت حسابات "مباشر"، تحقيق صافي ربح بلغ نحو 515 مليون ريال للربع الرابع من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 1.43 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 1.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 42.15 مليون ريال، من خلال 1.53 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع سبته 0.62 بالمائة، فاقداً نحو 50 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,044.29 نقطة.

وتراجعت أرباح السعودي الفرنسي خلال الربع الثالث من 2019، نحو 6.68 بالمائة، إلى 880 مليون ريال، مقابل 943 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق.

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