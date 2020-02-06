الفلبين تخفض معدل الفائدة مع مخاوف كورونا

مباشر: خفض البنك المركزي في الفلبين معدلات الفائدة الرئيسية، لتصبح الدولة الأخيرة في جنوب شرق آسيا التي تطبق تيسيراً نقديًا استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وقرر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الفلبيني في أول اجتماع لهذا العام، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة المرجعي (اتفاقيات إعادة الشراء لمدة ليلة واحدة) 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 بالمائة.

كما خفض البنك معدل الفائدة على الإقراض والإيداع إلى 4.25 و3.25 بالمائة على الترتيب.

وأثار فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة أكثر من 560 شخصاً موجة قلق عالمية حيال تأثره المحتمل على الاقتصاد والأسواق.

وقال البنك المركزي في الفلبين إن وضع التضخم الحالي يوفر مساحة لخفض معدل الفائدة، من أجل دعم ثقة الأسواق.

وأشار البنك إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي قد تراجعت أكثر وسط التوترات الجيوسياسية، كما لاحظ أن فيروس كورونا قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي ومعنويات السوق في الأشهر المقبلة.

ويواجه اقتصاد الفلبين أيضًا رياحاً معاكسة ناجمة عن ثوران بركان تال.

وكان البنك المركزي في تايلاند خفض بالأمس معدل الفائدة الرئيسي للإقراض 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة، موضحاً أن اقتصاد البلاد سوف يتوسع بمعدل أقل بكثير في عام 2020 عما كان متوقعًا في السابق.

وكان البنك المركزي في الصين قد اعلن ضخ سيولة نقدية في الأسواق المالية، مع خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية.