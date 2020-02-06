أخبار عاجلة

«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
موجز أخبار الساعة الثالثة من قناة النهار 9-2-2020 -
أكلة بيتى | الحلقة كاملة 9-2-2020 -
السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة -
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب) -
مايا مرسي تبكي خلال إطلاق مبادرة "قلب أمين" -
أكلة بيتى | طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن -
"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي -
هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا -
تابعوا حميع المسلسلات علي قناه النهار E -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الفلبين تخفض معدل الفائدة مع مخاوف كورونا

Google+ Print
الفلبين تخفض معدل الفائدة مع مخاوف كورونا الفلبين تخفض معدل الفائدة مع مخاوف كورونا

مباشر: خفض البنك المركزي في الفلبين معدلات الفائدة الرئيسية، لتصبح الدولة الأخيرة في جنوب شرق آسيا التي تطبق تيسيراً نقديًا استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وقرر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الفلبيني في أول اجتماع لهذا العام، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة المرجعي (اتفاقيات إعادة الشراء لمدة ليلة واحدة) 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 بالمائة.

كما خفض البنك معدل الفائدة على الإقراض والإيداع إلى 4.25 و3.25 بالمائة على الترتيب.

وأثار فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة أكثر من 560 شخصاً موجة قلق عالمية حيال تأثره المحتمل على الاقتصاد والأسواق.

وقال البنك المركزي في الفلبين إن وضع التضخم الحالي يوفر مساحة لخفض معدل الفائدة، من أجل دعم ثقة الأسواق.

وأشار البنك إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي قد تراجعت أكثر وسط التوترات الجيوسياسية، كما لاحظ أن فيروس كورونا قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي ومعنويات السوق في الأشهر المقبلة.

ويواجه الفلبين أيضًا رياحاً معاكسة ناجمة عن ثوران بركان تال.

وكان البنك المركزي في تايلاند خفض بالأمس معدل الفائدة الرئيسي للإقراض 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة، موضحاً أن اقتصاد البلاد سوف يتوسع بمعدل أقل بكثير في عام 2020 عما كان متوقعًا في السابق.

وكان البنك المركزي في الصين قد اعلن ضخ سيولة نقدية في الأسواق المالية، مع خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟

كيف يتجاوز الاقتصاد السعودي تأثير فيروس "كورونا" الصيني؟

كيف يتجاوز الاقتصاد السعودي تأثير فيروس "كورونا" الصيني؟