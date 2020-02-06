أبرز الموضوعات بجدول أعمال الشورى السعودي الأسبوع المقبل

الرياض ـ مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي عدداً من الموضوعات خلال جلساته، بالأسبوع المقبل، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير السنوية، لعدة جهات حكومية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، خلال جلسته العادية الـ22 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي يعقدها يوم الاثنين القادم، توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، كذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية الـ23 التي يعقدها مجلس الشورى، يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المـدني للعام المالي 1439 /1440هـ.

كما يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ24 التي يعقدها يوم الأربعاء القادم، توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة، كذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 144هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في مجالات متنوعة.

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