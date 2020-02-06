محدث.. الذهب يتحول للصعود بمكاسب 9 دولارات

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الصعود بمكاسب تصل إلى 9 دولارات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي بشأن المخاوف الصحية من فيروس الكورونا.

وعلى صعيد الفيروس المميت، فإن عدد المصابين تجاوز 28 ألف شخص بينما زاد عدد الوفيات إلى 563 شخصاً.

وقررت الصين خفض التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بنحو 50 بالمائة وذلك على فاتورة من البضائع قيمتها 75 مليار دولار.

وبالنظر إلى الأرقام الاقتصادية، فمن المقرر إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي وكذلك إنتاجية العمالة الأمريكية عن الربع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

وكان المعدن الأصفر استقر في وقت سابق من التعاملات بفعل البيانات الأمريكية القوية التي تعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفع "وول ستريت" لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

وبحلول الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات ليصل إلى مستوى 1568.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1565.02 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.258 بعد أن كان يقف عند أعلى مستوى في شهرين في وقت مبكر من التعاملات.