الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً من أعلى مستوى بشهرين

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التطورات الإيجابية على الصعيد التجاري وبالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية.

وأعلنت الصين خفض التعريفات بنحو 50 بالمائة على مئات السلع الأمريكية بدءًا من 14فبراير/شباط الجاري.

وأودى الفيروس الصيني إلى وفاة 563 شخصاً وإصابة 28018 ألف شخص بنهاية أمس الأربعاء، وفقاً لتصريحات لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وصوت مجلس الشيوخ على براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة عرقلة الكونجرس، وإساءة استخدام السلطة.

ومن المقرر إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1005 دولار، كما استقر أمام العملة اليابانية عند 109.84 ين.

في حين صعدت العملة الخضراء هامشياً أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمائة مسجلة 1.2993 دولار، وارتفعت كذلك أمام العملة السويسرية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتسجل 0.9741 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة مسجلاً 98.240، بعد أن وصل إلى 98.333 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في شهرين.