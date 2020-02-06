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وكالة فيتش: القطاع المصرفي السعودي يتمتع بسيولة جيدة

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وكالة فيتش: القطاع المصرفي السعودي يتمتع بسيولة جيدة وكالة فيتش: القطاع المصرفي السعودي يتمتع بسيولة جيدة

الرياض- مباشر: قال تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن بيئة التشغيل ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية، تمثل تحديات أمام الطلب على الائتمان بشكل كبير.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بسيولة جيدة؛ مشيرة إلى أن معدل كفاية رأس المال "الملاءة المالية" للبنوك قوي ويعكس صرامة المتطلبات النظامية، مما يجعلها تستفيد من النمو المنخفض والربحية القوية.

كما لفتت الوكالة الى أن جودة الأصول لا تزال متأثرة بضعف ثقة العملاء وانخفاض الطلب على الائتمان، وخاصة من قبل الجهات الحكومية وبطء ترسية المشاريع الحكومية وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتواضعة، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك، والتشديد المالي والتوترات الجيوسياسية.

وأشارت فيتش الى أن معدل القروض المتعثرة ارتفع ولكنه لا يزال يعتبر في مستوى جيد مقارنة بالمعايير الدولية.

وتابعت الوكالة: الاقتصاد السعودي لايزال يعتمد بشكل كبير على النفط، بالرغم من جهود التنويع المبذولة من قبل .

كما لفتت الوكالة إلى أن ربحية البنوك بالسعودية لاتزال مرنة، مما يدعم تصنيفاتها بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل والمنافسة المحدودة.

وأشارت إلى أن مقاييس الأداء تحسنت في عام 2018 على خلفية رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه.

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مؤسسة النقد السعودي تستطلع الآراء بشأن قواعد التأمين المصرفي

 

مباشر (اقتصاد)

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