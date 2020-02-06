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تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال ديسمبر

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تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال ديسمبر تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت الطلبيات الجديدة للمصانع في ألمانيا خلال الشهر الأخير من العام الماضي على عكس التوقعات، مع هبوط حاد في طلبيات منطقة اليورو.

وأعلنت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الخميس، أن طلبيات المصانع تراجعت بنسبة 2.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل انخفاض بنسبة 0.8 بالمائة المسجل في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الطلبيات الجديدة للمصانع في ألمانيا سوف ترتفع بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء الهبوط المفاجئ لطلبيات المصانع الألمانية مع انخفاض الطلبيات الجديدةفي منطقة اليورو بنسبة 13.9 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفعت الطلبيات من بقية الدول بنحو 2.1 بالمائة.

وأظهرت البيانات تراجع الطلبيات الخارجية بنسبة 4.5 بالمائة خلال الشهر الأخير من 2019 على أساس شهري، في مقابل صعود الطلبيات المحلي بنحو 1.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

ووفقاً للبيانات، فإن السلع الوسيطة شهدت زيادة في الطلبيات الجديدة بنحو 1.4 بالمائة في الشهر الأخير من العام الماضي بينما تراجعت طلبيات السلع الرأسمالية بنحو 3.9 بالمائة كما هبطت الأوامر الجديدة على السلع الاستهلاكية بنسبة 3.8 بالمائة.

أما على أساس سنوي، تراجعت طلبيات المصانع بنحو 8.7 بالمائة خلال شهر ديسمبر كانون /الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، ومقابل انخفاض بنسبة 6 بالمائة المسجلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي.

وبجلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة ليصل إلى 1.1006 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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