تقرير: الحرب التجارية تؤثر على أداء "ينساب"..و49.2 ريال مستهدف السهم

الرياض - مباشر: بدأت بحوث شركة إتقان كابيتال، تغطية سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكمياويات - ينساب، بتوصية الحياد، مع سعر مستهدف لمدة 52 أسبوعاً عند 49.2 ريال سعودي، ما يمثل هبوطاً محتملاً بنسبة 4.3 بالمائة.

وقالت أبحاث إتقان كابيتال، في تقرير لها، اليوم الخميس، إن انخفاض أسعار البتروكيماويات خاصة منتج جلايكول الايثيلين الأحادي، كان له تأثير كبير على إيرادات ينساب خلال 2019، ولكن التحسن في الموقف المالي للشركة يوفر مجالاً للفرص الاستثمارية المستقبلية.

وتوقعت أن تظل ربحية ينساب غير مستقرة بسبب الرؤية غير الواضحة للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير توقعت إتقان كابيتال أن يوفر الطلب من الصين، المستورد الرئيسي من ينساب متنفس قصير الأجل لها، وبالرغم من ذلك فإن ارتفاع المنافسة مع المنتجين الأمريكيين، سيؤدي إلى مواصلة الضغط على أسعار البتروكيماويات، مما يترتب عليه الضغط على ربحية "ينساب".

وقالت بحوث إتقان كابيتال، إنه خلال عام 2019، انخفضت أسعار البتروكيماويات العالمية بشكل كبير، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة العر ض.

وتابعت: "أدت الحرب التجارية بين البلدين إلى انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك أدى زيادة المعروض من البتروكيماويات إلى جانب الجهود الأمريكية لزيادة عدد مصانع البتروكيماويات إلى زيادة الضغط على أسعار البتروكيماويات العالمية".

وتابع التقرير: تأثرت إيرادات ينساب سلباً بسبب الانخفاض الكبير بأسعار البتروكيماويات بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة، فقد انخفضت إجمالي إيرادات ينساب بنسبة 20.5 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى6.06 مليار ريال سعودي خلال العام 2019 مقارنة بـنحو 7.63 مليار ريال سعودي خلال عام 2018.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 54.85 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال، مقابل 2.414 مليار ريال للعام 2018.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

يتداول سهم "ينساب" عند 50.5 ريال بتعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.2 بالمائة بحلول الساعة 11:5 بتوقيت السعودية.

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