سهم الكابلات السعودية يشهد أعلى سيولة في 8 سنوات

الرياض - مباشر: سجل سهم "الكابلات السعودية" تداولات نشطة خلال جلسة اليوم الخميس، مسجلاً أعلى سيولة له في غضون 8 سنوات.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعا بنسبة 1.05 بالمائة إلى مستوى 15.44 ريال .

وسجل السهم سيولة قدرها 213.132 مليون ريال، متصدراً الأسهم الأكثر نشاطاً في التداولات على كافة الأصعدة ليلامس أعلى سيولة له منذ يونيو/ حزيران لعام 2012، من خلال التداول على 14.07 مليون سهم، موزعين على أكثر من 9 آلاف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.28 بالمائة إلى مستوى 8072.19 نقطة، من خلال التداول على 81 مليون سهم وبقيمة 1.87 مليار ريال موزعين على 81.26 ألف صفقة.

وتأتي ارتفاعات السهم بعد إعلانه مؤخراً عن اعتماد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية من عام 2005م وحتى نهاية السنة المالية 2012 مقابل دفع 65.76 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن التسوية سينتج عنها زيادة حقوق المساهمين بنحو 32.8 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لإعادة هيكلة مديونية، بقيمة 107.29 مليون ريال.

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