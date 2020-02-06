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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية إيجابية

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية إيجابية الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط التفاؤل بشأن تطورات تجارية جديدة في الصين، ووسط ترقب مستجدات فيروس "كورونا".

وتفاءل المستثمرين بعد إعلان الصين أنها قررت خفض التعريفات إلى النصف على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

ونفت منظمة الصحة العالمية، بالأمس صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، والذي أودى بحياة 563 شخصاً مع تفاقم عدد المصابين لأكثر من 28 ألف شخص حتى الآن.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بنحو 2.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 0.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 425.74 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 7523.85 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً مستوى 6037.65 نقطة، وشهد مؤشر "داكس" الألماني زيادة بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 13478.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0998 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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