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استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

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استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

مباشر: استقرت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات إيجابية بشأن التجارة وبالرغم من المخاوف الصحية بشأن الكورونا.

ويأتي أداء المعدن الأصفر مع البيانات الأمريكية القوية التي تعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفع "وول ستريت" لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

وبحسب البيانات الصادرة أمس، فإن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 291 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الأول من العام الجديد متجاوزاً توقعات المحللين، إضافة إلى ارتفاع نشاط الخدمات لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وقررت الصين خفض التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بنحو 50 بالمائة وذلك على فاتورة من البضائع قيمتها 75 مليار دولار.

وعلى صعيد الفيروس المميت، فإن عدد المصابين قفز إلى 28013 شخصاً بينما زاد عدد الوفيات بنحو 73 شخصاً ليصل العدد الإجمالي إلى 563 شخصاً.

وبالنظر إلى الأرقام الاقتصادية، فمن المقرر إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي وكذلك إنتاجية العمالة الأمريكية عن الربع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان عند مستوى 1563.30 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.88 دولار ليصل إلى 1558.90 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.315.

مباشر (اقتصاد)

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