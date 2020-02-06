النفط يواصل المكاسب بارتفاع 2%.. و"نايمكس" يتجاوز 52 دولاراً

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تجاوز خام نايمكس 52 دولاراً للبرميل وسط تطورات تجارية إيجابية وتفاؤل غير مؤكد بشأن احتمالات مكافحة فيروس الصين الجديد "كورونا".

وأعلنت الصين أنها قررت خفض التعريفات على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف، في تطور إيجابي بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين عالمياً.

وحقق الذهب الأسود مكاسب قوية منذ تعاملات أمس على خلفية تقارير غير مؤكدة حول التقدم المحتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين، وهو ما اعتبره المستثمرون بمثابة علامة على انتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المقرر تمديد اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لليوم الثالث على التوالي، وهو الاجتماع الذي يشهد مناقشة ما إذا كان سيتم تعميق خفض إنتاج النفط بشكل أكبر لدعم الأسعار بعد تراجع دام عدة أيام بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" اجتماعها المقبل يومي 5 و6 مارس/آذار المقبل.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس الصيني "كورونا" إلى 563 حالة وفاة مع زيادة حادة في عدد المصابين.

وبحلول الساعة 8:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل /نيسان بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 56.13 دولار للبرميل.

بينما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2 بالمائة مسجلاً مستوى 51.79 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 52 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.