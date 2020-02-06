أخبار عاجلة

«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
موجز أخبار الساعة الثالثة من قناة النهار 9-2-2020 -
أكلة بيتى | الحلقة كاملة 9-2-2020 -
السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة -
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب) -
مايا مرسي تبكي خلال إطلاق مبادرة "قلب أمين" -
أكلة بيتى | طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن -
"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي -
هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا -
تابعوا حميع المسلسلات علي قناه النهار E -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النفط يواصل المكاسب 2%.. و"نايمكس" يتجاوز 52 دولاراً

Google+ Print
النفط يواصل المكاسب 2%.. و"نايمكس" يتجاوز 52 دولاراً النفط يواصل المكاسب 2%.. و"نايمكس" يتجاوز 52 دولاراً

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تجاوز خام نايمكس 52 دولاراً للبرميل وسط تطورات تجارية إيجابية وتفاؤل غير مؤكد بشأن احتمالات مكافحة فيروس الصين الجديد "كورونا".

وأعلنت الصين أنها قررت خفض التعريفات على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف، في تطور إيجابي بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين عالمياً.

وحقق الذهب الأسود مكاسب قوية منذ تعاملات أمس على خلفية تقارير غير مؤكدة حول التقدم المحتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين، وهو ما اعتبره المستثمرون بمثابة علامة على انتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المقرر تمديد اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها، بما في ذلك ، لليوم الثالث على التوالي، وهو الاجتماع الذي يشهد مناقشة ما إذا كان سيتم تعميق خفض إنتاج النفط بشكل أكبر لدعم الأسعار بعد تراجع دام عدة أيام بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" اجتماعها المقبل يومي 5 و6 مارس/آذار المقبل.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس الصيني "كورونا" إلى 563 حالة وفاة مع زيادة حادة في عدد المصابين.

وبحلول الساعة 8:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل /نيسان بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 56.13 دولار للبرميل.

بينما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2 بالمائة مسجلاً مستوى 51.79 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 52 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

بالفيديو : إدلب.. مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري وروسيا

بالفيديو : إدلب.. مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري وروسيا

إنقاذ صغير فقمة غرينلاند على شواطئ روسيا

إنقاذ صغير فقمة غرينلاند على شواطئ روسيا

شاهد.. عودة الأطفال من أبناء منتسبي داعش الى روسيا

شاهد.. عودة الأطفال من أبناء منتسبي داعش الى روسيا