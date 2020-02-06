السعودية.."هدف" يوقع اتفاقية لدعم وتدريب الباحثين عن عمل بمجالات "سيبرانية"

الرياض ـ مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اتفاقية لدعم وتأهيل، الكوادر الوطنية بمجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم بالقطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان من "هدف"، اليوم الخميس، إلى تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل، من خلال تقديم برنامج تدريبي نظري وآخر عملي بعدد من مجالات الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المجالات تشمل: الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية.

وتنص اتفاقية الدعم، على أن تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتشمل شروط التدريب، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وغيرها من الشروط.

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