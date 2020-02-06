شركة أبحاث تحدد 90.3 ريال مستهدف سهم "التعاونية"..مع توصية بالشراء

الرياض - مباشر: أعلنت شركة اتقان كابيتال للأبحاث عن بدء تغطيتها لسهم الشركة التعاونية للتأمين مع توصيتها بالشراء على السهم، وحددت السعر المستهدف عند 90.3 ريال، مما يمثل ارتفاعاً محتمل بنسبة 20.3 بالمائة.

وأضافت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية تلقاها "مباشر" الخميس، أن الشركة سجلت تعافي في أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2019 بدعم من التأمين الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تخفيض صافي المطالبات المدفوعة مما سمح للشركة بتحويل صافي الخسارة المتكبدة خلال 2018 إلى نمو خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تستمر ربحية التعاونية في انتعاشها بدعم من التأمين الصحي الإلزامي وخاصة أن الحكومة السعودية تستهدف زيادة عدد السياح الوافدين من خلال انشاء برامج ترفيهية مختلفة بالمملكة مثل موسم الرياض.

كما أضافت أن هناك زيادة متوقعة في تعداد السكان بالمملكة سواء من السعوديين أو الوافدين.

وتوقعت أن تصل ربحية السهم إلى 4.7 ريال بحلول عام 2020 مقارنة بـ 1.9 كربح السهم في عام 2019.

ولفتت الشركة في التقرير إلى أن أهم عوامل المخاطرة التي قد تواجه الشركة تتمثل في التدهور بقطاع التأمين على المركبات، إضافة الى انخفاض أرباح الاستثمارات.

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