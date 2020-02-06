ارتفاع قوي للأسهم اليابانية بالختام.. و"نيكي" يربح 550 نقطة

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد "نيكي" بنحو 554 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا".

واستفادت البورصة اليابانية بالأداء الإيجابي في نظيرتها الأمريكية التي واصلت مكاسبها القوية لتغلق عند مستويات قياسية جديدة، حيث قفز "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 1.13 بالمائة ليغلق عند 3334 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

ومن جهة أخرى، صعد عدد ضحايا الفيروس الصيني "كورونا" إلى 563 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 28 ألف شخص، وسط محاولات الخبراء تكثيف جهودهم لإيجاد علاج للمرض.

ونفت بالأمس منظمة الصحة العالمية صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.4 بالمائة وهو ما يعادل 554 نقطة، ليصعد إلى مستوى 23873.59 نقطة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوع ونصف مسجلاً مستوى 24115.95 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى 1736.98 نقطة.

وبحلول الساعة 7:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.88 ين.