أخبار عاجلة

«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
موجز أخبار الساعة الثالثة من قناة النهار 9-2-2020 -
أكلة بيتى | الحلقة كاملة 9-2-2020 -
السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة -
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب) -
مايا مرسي تبكي خلال إطلاق مبادرة "قلب أمين" -
أكلة بيتى | طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن -
"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي -
هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا -
تابعوا حميع المسلسلات علي قناه النهار E -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع قوي للأسهم اليابانية بالختام.. و"نيكي" يربح 550 نقطة

Google+ Print
ارتفاع قوي للأسهم اليابانية بالختام.. و"نيكي" يربح 550 نقطة ارتفاع قوي للأسهم اليابانية بالختام.. و"نيكي" يربح 550 نقطة

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد "نيكي" بنحو 554 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا".

واستفادت البورصة اليابانية بالأداء الإيجابي في نظيرتها الأمريكية التي واصلت مكاسبها القوية لتغلق عند مستويات قياسية جديدة، حيث قفز "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 1.13 بالمائة ليغلق عند 3334 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه. 

ومن جهة أخرى، صعد عدد ضحايا الفيروس الصيني "كورونا" إلى 563 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 28 ألف شخص، وسط محاولات الخبراء تكثيف جهودهم لإيجاد علاج للمرض.

ونفت بالأمس منظمة الصحة العالمية صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.4 بالمائة وهو ما يعادل 554 نقطة، ليصعد إلى مستوى 23873.59 نقطة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوع ونصف مسجلاً مستوى 24115.95 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى 1736.98 نقطة.

وبحلول الساعة 7:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.88 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)

طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)

السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة

السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة

"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي

"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي

تحليل.. العالم يقترب من الموجة الرابعة للديون

تحليل.. العالم يقترب من الموجة الرابعة للديون