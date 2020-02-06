الصين تخفض التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بقيمة 75 ملياردولار

مباشر: أعلنت الصين أنها قررت خفض التعريفات على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف، في تطور إيجابي في الجبهة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان صادر اليوم الخميس، إن التعريفات الانتقامية على بعض السلع الأمريكية سيتم خفضها من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة.

كما قررت بكيت خفض التعريفات على سلع أخرى تستوردها من الولايات المتحدة من 5 بالمائة إلى 2.5 بالمائة.

ومن المقرر أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بدايةً من يوم 14 فبراير/شباط الجاري، وذلك في تمام الساعة 1.01 مساءً دون تحديد منطقة التوقيت الزمني.

وفي بيان منفصل نشر على موقع وزارة المالية، فإن الخفض سيتم تطبيقه على سلع تستوردها بكين من واشنطن بقيمة 75 مليار دولار، والتي تم فرض عليها تعريفات يوم 1 سبتمبر/أيلول عام 2019.

وبموجب قرار خفض التعريفات الانتقامية، فإن الرسوم المفروضة على الخام الأمريكي سيتم تقليصها إلى 2.5 بالمائة بدلاً من 5 بالمائة.

كما أن التعريفات على فول الصويا سيتم تقليصها بنحو 2.5 بالمائة.

وأرجعت الوزارة هذه التحركات إلى إحراز تقدم قوياً ومستقراً في الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي بيان آخر على موقع الوزارة، فإنه أفاد بأن توقيت التعريفات الجمركية يتزامن مع قرار الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي بتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف في 14 فبراير/شباط على بضائع صينية بقيمة 120 مليار دولار من 15 بالمائة إلى 7.5 بالمائة.

وأوضحت الصين أن التعديلات المقبلة سوف تعتمد على مدى تطور العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مضيفة أنها تأمل العمل مع واشنطن من أجل القضاء التام على كافة الزيادات في التعريفات.

وفي منتصف الشهر الماضي، وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري على أن يتم التفاوض حول المرحلة الثانية قريباً.