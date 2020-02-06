المواصفات السعودية ترفع مستوى المتطلبات الفنية لمنتجات كهربائية

الرياض ـ مباشر: وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالسعودية على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش.

وأوضحت الهيئة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن التعديل يتضمن الإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها بالسوق.

وأشارت إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة بهذا الشأن.

وبينت الهيئة أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة بعد سنة من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ترشيحات:

السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

المالية السعودية: صرف جميع أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص بـ2019

مجموعة "سليمان الحبيب" تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالسوق السعودي

"تداول" السعودية تُعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه

نائب وزير الصناعة السعودي يتحدث عن التحول الشامل بقطاع التعدين

المدفوعات السعودية: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منظومة "مدى"

مؤسسة النقد السعودي تستطلع الآراء بشأن قواعد التأمين المصرفي