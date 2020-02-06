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السوق السعودي يواصل التراجع بالتعاملات المبكرة

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السوق السعودي يواصل التراجع بالتعاملات المبكرة السوق السعودي يواصل التراجع بالتعاملات المبكرة

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع متاثراً بهبوط قطاعي البنوك والطاقة.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.12 بالمائة الى مستوى 8082.98 نقطة، فاقداً 12 نقطة.

وجرى التعامل على 33.7 مليون سهم وبقيمة 758.48 مليون ريال، موزعة على 32 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم نماء للكيماويات بنسبة 5.51 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت الشرقية بنحو 3.5 بالمائة، كما سجل سهم أسمنت ارتفاعاً بنسبة 3.38 بالمائة.

وفي المقابل كان سهم الوطنية للتعليم الأكثر تراجعاً بنسبة 5.43 بالمائة، والسعودي الفرنسي بنسبة 5.03 بالمائة، كما انخفض أداء سهم زين السعودية بنسبة 3.45 بالمائة.

وكان سهم الكابلات السعودية الأنشط من ناحية الحجم والسيولة بنحو 8.22 مليون سهم وبقيمة 123.52 مليون ريال.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31 بالمائة، كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.16 بالمائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع المواد الاساسية بنسبة 0.11 بالمائة.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بتعاملات جلسة أمس الأربعاء بنسبة 0.54 بالمائة إلى مستوى 8094.36 نقطة ليفقد نحو 44 نقطة.

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