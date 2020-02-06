"تداول": صفقة خاصة على "المجموعة السعودية" عند أدنى مستوياته

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، عند أدنى سعر خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 7.28 مليون ريال، بعدد أسهم بلغ 316.4 ألف سهم، عند سعر 23.02 ريال.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم الخميس، بين مستويات 23.12 ريال، و23.02 ريال وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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