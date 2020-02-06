السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

الرياض - مباشر: أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

ولفتت "الجوازات"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية - واس، اليوم الخميس إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين ، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

ودعت الجوازات السعودية في وقت سابق القادمين إلى المملكة للإفصاح عن تواجدهم بالصين قبل أسبوعين من تاريخ وصولهم.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية الشهر الماضي، حيث أصاب مئات الأشخاص حول العالم، وارتفع عدد الوفيات في الصين حتى تلك اللحظة اكثر من 490 حالة وفاة فيما تجاوز عدد المصابين نحو 24 الف مصاب حول العالم.

وقللت منظمة الصحة العالمية من صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية عن حدوث طفرة في محاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية أن معهد أبحاث صيني طلب الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

ترشيحات:

المالية السعودية: صرف جميع أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص بـ2019

مجموعة "سليمان الحبيب" تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالسوق السعودي

"تداول" السعودية تُعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه

نائب وزير الصناعة السعودي يتحدث عن التحول الشامل بقطاع التعدين

المدفوعات السعودية: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منظومة "مدى"

مؤسسة النقد السعودي تستطلع الآراء بشأن قواعد التأمين المصرفي