27 فبراير.. مساهمو "عذيب للاتصالات" يناقشون تخفيض رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، بتاريخ 27 فبراير / شباط الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على تخفيض رأسمال الشركة، 34.8 بالمائة، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على بتخفيض رأس المال من 350.53 مليون ريال، إلى 228.53 مليون ريال، بإلغاء 12.2 مليون سهم، بتخفيض سهم لكل 2.87 سهم.

وبينت أنه سيتم إطفاء نحو 122 مليون ريال، من الخسائر المتراكمة، تمثل نحو 67.41 بالمائة من إجمالي الخسائر، البالغة 180.98 مليون ريال، تمثل 51.63 بالمائة من رأس المال.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

وأوضحت أن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين، بنهاية تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

كما أكدت الشركة، أم مهلة انعقاد الجمعية العامة غيـر العادية، تنتهي في الأول من مارس / آذار المقبل، وفي حال عدم انعقاد الجمعية، خلال المهلة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.

كما نوهت الشركة، إلى أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، والاكتتاب بالأسهم.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، بتخفيض رأسمالها، لإطفاء خسائر متراكمة.

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