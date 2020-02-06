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المالية السعودية: صرف جميع أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص بـ2019

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الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة المالية أنه تم صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال عام 2019.

 وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن إجمالي أوامر الدفع المتسلَّمة بلغ نحو مليون أمر دفع، بقيمة إجمالية بلغت 993.8 مليار ريال.

وأشارت إلى أن قيمة الأوامر المدفوعة توزعت إلى 792.7 مليون ريال للقطاع العام، و201.1 مليون ريال للقطاع الخاص.

وكشفت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق أن إجمالي العقود والتعميدات المسجلة والقائمة عبر منصة "اعتماد" خلال عام 2019، بلغت 174.93 ألف عقد، بلغت قيمتها الإجمالية 269.8 مليار ريال.

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