أخبار عاجلة

«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
موجز أخبار الساعة الثالثة من قناة النهار 9-2-2020 -
أكلة بيتى | الحلقة كاملة 9-2-2020 -
السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة -
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب) -
مايا مرسي تبكي خلال إطلاق مبادرة "قلب أمين" -
أكلة بيتى | طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن -
"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي -
هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا -
تابعوا حميع المسلسلات علي قناه النهار E -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسمنت السعودية تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

Google+ Print
أسمنت السعودية تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019 أسمنت السعودية تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019، بواقع ريالين للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن قيمة التوزيعات 306 ملايين ريال، يتم توزيعها على 153 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة، المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعد لاحقاً.

كما بينت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019، بنسبة 10 بالمائة، إلى 83 مليون ريال، مقارنة مع 75.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في مايو / أيار الماضي، توزيع أرباح نقدية، عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 229.50 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم.

ترشيحات:

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع أرباح أسمنت السعودية 15% بالعام 2019

تحليل:تحول إيجابي لنتائج شركات الأسمنت السعودية بالربع الثالث بدعم المبيعات

مجموعة "سليمان الحبيب" تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالسوق السعودي

"تداول" السعودية تُعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه

نائب وزير الصناعة السعودي يتحدث عن التحول الشامل بقطاع التعدين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"

"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"

الموانئ السعودية: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير

الموانئ السعودية: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير

لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019

لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019

"كورس الإماراتية" تستهدف التوسع بسوق شبكات المياه والغاز بمصر والسعودية

"كورس الإماراتية" تستهدف التوسع بسوق شبكات المياه والغاز بمصر والسعودية