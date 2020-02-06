أسمنت السعودية تعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019، بواقع ريالين للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن قيمة التوزيعات 306 ملايين ريال، يتم توزيعها على 153 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة، المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعد لاحقاً.

كما بينت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019، بنسبة 10 بالمائة، إلى 83 مليون ريال، مقارنة مع 75.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في مايو / أيار الماضي، توزيع أرباح نقدية، عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 229.50 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم.

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