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ترامب ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوت ضد عزل الرئيس الأمريكي

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ترامب ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوت ضد عزل الرئيس الأمريكي ترامب ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوت ضد عزل الرئيس الأمريكي

مباشر- أحمد شوقي: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إجراءات مساءلة الرئيس دونالد مع تبرئته من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس، لينهي محاكمة تاريخية استمرت لعدة أشهر.

وفي نهاية العام الماضي، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب بعد الموافقة على لائحة الاتهام ضده بشأن مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع المرشح الرئاسي جو بايدن ونجله، بالإضافة إلى عرقلة تحقيقات الكونجرس في هذا الشأن.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ضد إدانة ترامب بشأن المادة الأولى من المساءلة وهى وإساءة استخدام السلطة بأغلبية 52 صوتاً مقابل 48 عضواً.

وكان الجمهوري "ميت رومني" هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب في هذه التهمة، ليكون أول سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة يصوت لإدانة رئيس من نفس الحزب في إجراءات عزل.

كما برأ المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي من التهمة الثانية الخاصة بعرقلة تحقيقات الكونجرس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 عضواً.

وكان ترامب هو الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه مساءلة في مجلس الشيوخ.

مباشر (اقتصاد)

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