محدث.. الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها القوية لتغلق عند مستويات قياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 480 نقطة مع تحسن معنويات المستثمرين.

وواصلت "وول ستريت" مكاسبها القوية للجلسة الثالثة على التوالي مع آمال مواجهة فيروس "كورونا" خاصة بعد أن طلب معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

في حين صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد علاج فعال حتى الآن للفيروس القاتل الذي أودى بحياة 490 شخصاً وأصاب أكثر من 23 ألف آخرين.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أعلنت شركة "والت ديزني" تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.

في حين، سجلت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" خسائر خلال الربع الأخير من 2019، كما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر وتيرة زيادة في 5 سنوات، كما سجل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أول هبوط في 6 سنوات.

فيما ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.7 بالمائة إلى 29290 نقطة، ليربح 483 نقطة تقريباً.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 11.3 بالمائة إلى 3334 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.41 بالمائة مسجلاً مستوى قياسي جديد عند 9508 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.289.