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محدث..مقتل شخص وإصابة 157 آخرين في حادث طائرة بمطار إسطنبول

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مباشر: أعلنت تركيا مقتل شخص وإصابة 157 آخرين بعد خروج طائرة ركاب عن المدرج لدى هبوطها في مطار "صبيحة جوكشين" الدولي في إسطنبول.

وقال وزير الصحة التركي " فخر الدين قوجه" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "حتى الآن، يوجد 157 مصاباً في المستشفى وفقد أحد مواطنينا حياته".

وكان حاكم إسطنبول "علي يرليكايا" أعلن على موقع "تويتر"  أن 52 شخصًا أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف حاكم إسطنبول أن الطائرة التي انقسمت إلى ثلاثة أجزاء بعد هبوطها كان على متنها 171 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

كما أفاد التليفزيون التركي "إن تي في" أن طائرة "بوينج 737 "التابعة لشركة "بيجاسوس إيرلاينز" التركية قد طارت إلى مطار "صبيحة جوكشين" بإسطنبول من مدينة أزمير الساحلية في طقس شديد الرطوبة.

وبدأ المدعي العام في اسطنبول تحقيقًا في الحادث الذي لم يسفر عن أي وفيات حتى الآن.

 

مباشر (اقتصاد)

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