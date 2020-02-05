طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى منذ 2013

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 سنوات خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط قوي للتكاليف

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 31يناير/كانون الثاني، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وسجلت طلبات الرهن العقاري أعلى مستوى منذ مايو/آيار لعام 2013 مع تراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.71 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 3.81 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات أن هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بحوالي 20 نقطة أساس على مدار الأسبوع الماضي أدى إلى انخفاض معدل الرهن العقاري لأدنى مستوى منذ 2016، مع المخاوف المتزايدة من التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 15 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

فيما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 10 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فارتفعت إلى 64.5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 560.4 بالمائة في الأسبوع السابق له.