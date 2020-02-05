توقيع 5 مذكرات تفاهم بالمنتدى الدولي للأمن السيبراني في السعودية

الرياض - مباشر: شهد المنتدى الدولي للأمن السيبراني، توقيع 5 مذكرات تفاهم نوعية، ستنعكس إيجاباً على تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للعمل معاً في شراكة استراتيجية في الأمن السيبراني من شأنها تطوير القدرات والتدريب على تقنيات الأمن السيبراني للمدن الذكية.

وتسعى الشراكة بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم وشركة "نيوم"، إلى الإسهام في بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني المطلوبة في مبادرات المدن الذكية في المملكة.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، للعمل على تحقيق التكامل بينهما ورفع مستوى البحث والتطوير، إضافة إلى المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

ووقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم مع المنتدى العالمي لصمود الأمن السيبراني (Global Resilience Federation)، لتفعيل مشاركة المعلومات والإسهام في تطوير قدرات الفنية في مجال مشاركة المعلومات بما يعزز مشاركة المخاطر في مجال معلومات الأمن السيبراني.

وستمكّن هذه الشراكة دعم تطوير من تدريب أكثر من 500 مختص في مجال مشاركة المعلومات السيبرانية.

وأبرمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم أخرى مع "مختبرات أندر رايتر" (شركة عالمية تصدر شهادات السلامة)، حيث ستعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال الاتفاقية على تطوير الخبرات في مجال بناء معامل اختبارات الأمن السيبراني وتطوير القدرات الوطنية، بهدف توفر الكفاءات المحلية.

كما وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعاونا استراتيجيا آخر من خلال مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وتأهليها لشغل وظائف في القطاع الخاص.

ترشيحات

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

مع الفجوات الحادة.. كيف سيبدو شكل الوظائف في المستقبل؟

"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان