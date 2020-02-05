محدث.. النفط يرتفع 2%عند التسوية لأول مرة بـ6 جلسات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليكون الصعود الأول في 6 جلسات متتالية مع تطورات "كورونا" وبعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 4 بالمائة خلال الجلسة مع تقارير تشير إلى اكتشاف عقار من شأنه علاج فيروس الكورونا لكنها قلصت مكاسبها بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن لا يوجد علاج فعال حتى الآن للفيروس.

كما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع إنتاج الخام الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والحلفاء من غير الأعضاء اجتماعاً طارئاً في فيينا على مدى يومين بداية من أمس، لتقييم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام وعلى النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، وسط انتظار تعميق مستويات خفض الإنتاج من الخام لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي على النفط.

ويتابع المستثمرون حول العالم تطورات فيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ركود في الطلب العالمي على النفط، حيث أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم كما كانت المحرك الرئيسي للطلب العالمي في السنوات الأخيرة.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس الصيني إلى 490 شخصاً مع إصابة أكثر من 24 ألف آخرين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.3 بالمائة ليصعد إلى 50.75 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 51.88 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بأكثر من 2.6 بالمائة مسجلاً 55.36 دولار للبرميل.