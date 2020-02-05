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تنحي الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" بعد 11 عاماً في المنصب

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تنحي الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" بعد 11 عاماً في المنصب تنحي الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" بعد 11 عاماً في المنصب

مباشر: يعتزم "جيف وينر" الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" التنحى عن منصبه في يونيو/حزيران المقبل بعد أن قضى 11 عامًا في الموقع المملوك لـ"مايكروسوفت".

واستحوذت "مايكروسوفت" على "لينكد إن" في عام 2016 مقابل 26 مليار دولار.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان اليوم الأربعاء، أن "جيف وينر" سيكون رئيس مجلس الإدارة على أن يتم تعيين "ريان روسلانسكي" نائب رئيس "لينكد إن" في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 1 يونيو/حزيزان المقبل".

وانضم "وينر" إلى "لينكد إن" في ديسمبر/كانون الأول 2008، وتحت قيادته، نمت من 338 إلى أكثر من 16ألف موظف في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم مع ارتفاع الأعضاء على الموقع من 33 مليونًا إلى ما يقرب من 675 مليون.

وارتفعت إيرادات "لينكد إن" إلى أكثر من 7.5 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية بعد أن كانت 78 مليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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