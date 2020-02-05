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منتدى دولي بالسعودية يصدر "بيان الرياض"لتوفير فضاء سيبراني آمن عالمياً

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منتدى دولي بالسعودية يصدر "بيان الرياض"لتوفير فضاء سيبراني آمن عالمياً منتدى دولي بالسعودية يصدر "بيان الرياض"لتوفير فضاء سيبراني آمن عالمياً

 

الرياض - مباشر: أصدر المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في نسخته الأولى المنعقدة في ، "بيان الرياض للأمن السيبراني"، والذي يدعو الجميع للانضمام لدعم عدد من الأهداف والتوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني أفضل عالمياً.

واختتمت المنتدى الدولي للأمن السيبراني أعمال نسخته الأولى، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً، و3500 مشارك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشاد المنتدى، بتبني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمبادرتين تتعلقان بحماية الأطفال في العالم السيبراني، وتمكين المرأة في الأمن السيبراني

وناقش المنتدى على مدى يومين متتالين في مدينة "الرياض"، العديد من المحاور الحيوية والموضوعات المهمة كأهمية تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية على المستوى الوطني، وأهمية بناء القدرات اللازمة للصمود السيبراني في الأعمال التجارية العالمية.

وتناول المنتدى خلال فاعلياته، أهمية الأمن السيبراني كممكن للاقتصاد الرقمي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، وواقع التهديدات السيبرانية في الأنظمة الصناعية وسبل مواجهتها، وأهمية حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة، ومستقبل الأمن السيبراني العالمي.

كما خصص المنتدى، جلسات عن تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني وسبل سد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وحماية الأطفال في الإنترنت، وكذلك الأمن السيبراني في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات والمدن الذكية.

وأكد المشاركون في جلسات المنتدى، أهمية استثمار فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع وتطورالأنظمة التقنية عالمياً، وضرورة التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المصاحبة لذلك التقدم، والمتعلقة بالمخاطر والجرائم السيبرانية.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية؛ للوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وحلولها، إلى جانب الفرص الاقتصادية والتنموية في هذا المجال.

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