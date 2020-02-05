محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب مستجدات "كورونا"

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 7 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا".

وجاء ارتفاع أسعار الذهب بعد الخسائر التي سجلها في جلسة أمس والبالغة 27 دولاراً، وسط تزايد عدد الضحايا إلى 490 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 24 ألف حالة حتى الآن.

فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن بعد تقارير بأن معهد أبحاث صيني طلب الحصول على ترخيص براءة اختراع لاستخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

وصعدت أسعار المعدن النفيس كملاذ آمن، على الرغم من أن شهية المستثمرين حيال الرغبة في المخاطرة كانت مدعومة بجهود الصين للتخفيف من آثار الفيروس على الاقتصاد.

فيما جاءت مكاسب الذهب رغم صعود قوي للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي لأول مرة في 6 سنوات خلال العام الماضي، فيما ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر.

كما أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ابريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة وهو ما يعادل 7.30 دولار، ليسجل 1562.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1557.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 98.234.