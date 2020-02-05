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وزير لبناني: كلفة استضافة النازحين السوريين تتجاوز الـ30 مليار دولار

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وزير لبناني: كلفة استضافة النازحين السوريين تتجاوز الـ30 مليار دولار وزير لبناني: كلفة استضافة النازحين السوريين تتجاوز الـ30 مليار دولار

 

مباشر: كشف وزير الخارجية اللبناني، عن أن كلفة استضافة النازحين السوريين في بلاده تتجاوز الـ30 مليار دولار.

وقال ناصيف حتي، اليوم الأربعاء، إن تداعيات أزمة النزوح السوري تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان، حيث كلفة استضافة النازحين ما يزيد عن 30 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية اللبناني ونظيره البلجيكي فيليب جوفين، الذي يزور لبنان حالياً.

وأشار حتي، إلى أن كلفة النازحين تأتي جانباً إلى جنب مع ارتفاع مستويات البطالة والتضخم واستهلاك بناه التحتية.

وصرح، بأن "المطلوب اليوم هو عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وتحديدا إلى المناطق الآمنة داخل سوريا والتي أصبحت كثيرة، مضيفاً "أن لبنان لا يرضى لهم إلا بعودة آمنة وكريمة ومناسبة لأوضاعهم".

وذكر حتي، إن لبنان الجديدة لديها تصور لحلول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً.

وأكد، أنه الحكومة الجديدة ستضع خطة للإنقاذ الاقتصادي في أسرع وقت ممكن بغية عرضها على الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية المختصة التي يمكن لها أن تساعد لبنان.

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