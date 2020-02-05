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سهم "تسلا" يتهاوى 18% مع خطط تأجيل تسليم السيارات بالصين

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سهم "تسلا" يتهاوى 18% مع خطط تأجيل تسليم السيارات بالصين سهم "تسلا" يتهاوى 18% مع خطط تأجيل تسليم السيارات بالصين

مباشر: تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 18 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع خطط الشركة لتأجيل تسليمات "موديل 3" في الصين.

وقال "تاو لين" نائب رئيس "تسلا" رداً على سؤال على موقع التواصل الصيني "سينا ويبو" إن السيارات التي كانت مقررة مبدئيًا للتسليم في أوائل فبراير/شباط سيتم تأجيلها بسبب ظهور فيروس كورونا الجديد، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وبدأت شركة صناعة السيارات الكهربية طرح سيارات "موديل 3" من مصنعها "جيفافاكتوري" إلى العملاء الصينيين في يناير/كانون الثاني.

وأبقت "تسلا" مصنعها في "شنغهاي" مغلقًا بعد عطلة السنة القمرية الجديدة وفقًا لتوجيهات الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا ، الذي أصاب حتى الآن ما لا يقل عن 24 ألف وأدى إلى وفاة نحو 490 شخصاً في الصين.

ومن جانبها خفضت شركة "كانكورد" تصنيفها لسهم "تسلا" إلى "محايد" من "شراء" ، على الرغم من أنها أبقت سعرها المستهدف عند 750 دولاراً للسهم، قائلةً إنه يتعين على المستثمرين الانتظار فيما يتعلق بشراء سهم تسلا بعد الارتفاع الكبير الذي حققه.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بنحو 18.2 بالمائة إلى 725.79 دولار متجهاً لأكبر هبوط يومي منذ 2013.

وأغلق سهم "تسلا" جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 13.7 بالمائة عند مستوى قياسي جديد مع مكاسب تتجاوز 73 بالمائة منذ بداية العام بعد أن تجاوزت 100 بالمائة قبل هبوط اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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