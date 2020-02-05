إصابة 52 راكباً في حادث طائرة بمطار إسطنبول

مباشر: أعلنت تركيا خروج طائرة ركاب عن المدرج لدى هبوطها في مطار "صبيحة جوكشين" الدولي في إسطنبول مما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال حاكم إسطنبول "علي يرليكايا" على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، إن 52 شخصًا أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف حاكم إسطنبول أن الطائرة التي انقسمت إلى ثلاثة أجزاء بعد هبوطها كان على متنها 171 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

كما أفاد التليفزيون التركي "إن تي في" أن طائرة "بوينج 737 "التابعة لشركة "بيجاسوس إيرلاينز" التركية قد طارت إلى مطار "صبيحة جوكشين" بإسطنبول من مدينة أزمير الساحلية في طقس شديد الرطوبة.

وبدأ المدعي العام في اسطنبول تحقيقًا في الحادث الذي لم يسفر عن أي وفيات حتى الآن.