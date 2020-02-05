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شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"المراعي" إلى 50 ريالاً

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شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"المراعي" إلى 50 ريالاً شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"المراعي" إلى 50 ريالاً

الرياض - مباشر: حددت شركة أبحاث الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم شركة المراعي عند مستوى 50 ريالاً للسهم، مقارنة بتقديرات سابقة عند 51 ريال سعودي.

وذكرت الراجحي المالية في مذكرة صادرة، اليوم الأربعاء، أنها تقدم توصية متساوية بشأن الاحتفاظ بالسهم في المحفظة الاستثمارية.

ونوهت المذكرة، إلى أن المخاطر السلبية المستقبلية التي قد تؤثر على توصية "الراجحي" تتمثل في انخفاض كبير في حجم السوق، أو زيادة في المواد الخام.

وأوضحت الراجحي، أن فرص تحسن التوصية تتمثل في زيادة إيرادات الصادرات الاقتصادية مع انتعاش أسواق دول الخليج، وارتفاع معنويات المستهلكين.

وكشفت البيانات المالية لشركة المراعي، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح 9.95 بالمائة، مقارنة بعام 2108.

وبينت المراعي، الأحد الماضي، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 1.81 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 2.01 مليار ريال للعام السابق.

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