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بـ"عصبة حمراء".. الجولاني يظهر لأول مرة منذ بدء حملة النظام

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جي بي سي نيوز :- ظهر قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، السبت، لأول مرة منذ بدء حملة النظام السوري في أرياف إدلب وريف حلب الغربي، رابطا عصبة حمراء على رأسه.

ضمن مقاتلين من مجموعة “العصائب الحمراء” التابعة للهيئة.

ونشرت وكالة "إباء" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، تسجيلا، يظهر الجولاني ضمن مجموعة من المقاتلين في أثناء ما سمتها الوكالة "بيعة الموت".

وقالت الوكالة إن الاجتماع جاء بسبب بيعة "انغماسيي العصائب الحمراء على الموت قبيل دخول جمعية الزهراء في مدينة حلب بحضور قائد تحرير الشام"، الذي لم يتحدث في التسجيل.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المقاتلة بدء عملية عسكرية لها في الأحياء الغربي لمدينة حلب على محور جميعة الزهراء.

وبحسب ما ذكرته وكالة "إباء"، فإن مقاتلين من الهيئة نفذوا عمليتين انتحاريتين استهدفتا مواقع المليشيات الإيرانية في المنطقة.

وارتبط اسم "العصائب الحمراء" بجميع العمليات الخاصة والنوعية التي تعلن عنها "تحرير الشام"، وروج لهم كمقاتلين بارزين تدربوا على جميع الفنون القتالية، ويعملون "خلف خطوط العدو".

ويعد هذا الظهور الأول له بعد تقدم قوات النظام بشكل متسارع، خلال الأيام الماضية، وسيطرته على مدن استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي وأهمها مدينة معرة النعمان.

عربي 21

جي بي سي نيوز

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