أخبار عاجلة

السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة -
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب) -
مايا مرسي تبكي خلال إطلاق مبادرة "قلب أمين" -
أكلة بيتى | طريقة عمل طاجن مكرونة بالجبن -
"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي -
هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا -
خامنئي: إيران لا تمثل تهديدا لأي دولة -
تحليل.. العالم يقترب من الموجة الرابعة للديون -
"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران" -
لو عاوز تدخل علي حلقات المسلسلات كامله .... ادخل علي النهار E -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع تطورات "كورونا"

Google+ Print
محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع تطورات "كورونا" محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط محاولة المستثمرين تقييم الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا" الجديد سواء داخل الصين أو على الصعيد العالمي.

وقادت أسهم السيارات مكاسب البورصات الأوروبية في حين كان قطاع الاتصالات داخل النطاق الأحمر وحيداً.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد أن تراجعت في بداية التعاملات مع تزايد المخاوف من سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد ضحايا الوباء إلى 490 شخصاً.

وساهمت التقارير الصحفية حول احتمالية وجود علاج لفيروس كورونا في دعم الأسهم الأوربية للارتفاع لكن الصحة العالمية نفت ذلك فيما بعد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع قطاع الخدمات في منطقة اليورو لكنه تجاوز تقديرات المحللين، فيما ارتفع النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 423.6 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 7482.4 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 5985.4 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 13478 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0999 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)

طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)

السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة

السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة

"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي

"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي

تحليل.. العالم يقترب من الموجة الرابعة للديون

تحليل.. العالم يقترب من الموجة الرابعة للديون