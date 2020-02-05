محدث.. مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 1% بالختام مع تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط محاولة المستثمرين تقييم الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا" الجديد سواء داخل الصين أو على الصعيد العالمي.

وقادت أسهم السيارات مكاسب البورصات الأوروبية في حين كان قطاع الاتصالات داخل النطاق الأحمر وحيداً.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد أن تراجعت في بداية التعاملات مع تزايد المخاوف من سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد ضحايا الوباء إلى 490 شخصاً.

وساهمت التقارير الصحفية حول احتمالية وجود علاج لفيروس كورونا في دعم الأسهم الأوربية للارتفاع لكن الصحة العالمية نفت ذلك فيما بعد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع قطاع الخدمات في منطقة اليورو لكنه تجاوز تقديرات المحللين، فيما ارتفع النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 423.6 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 7482.4 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 5985.4 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 13478 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0999 دولار.