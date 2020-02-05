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مسح: 49% من الأمريكيين يؤيدون أداء ترامب

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مباشر: أبدى حوالي نصف الأمريكيين موافقتهم على أداء دونالد ، وهي أكبر نسبة مئوية يحصدها الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب في أوائل عام 2017.

وأظهرت نتائج المسح الصادر عن مؤسسة جالوب حول الآراء الأمريكية حيال رئيس البلاد، أمس الثلاثاء، أن نسبة تأييد الرئيس ترامب بلغت 49 بالمائة من الناخبين الأمريكيين.

وتأتي هذه النسبة مع زيادة الدعم لترامب من داخل الحزب الجمهوري، ومن الأمريكيين الذين يصفون أنفسهم بأنهم مستقلون.

وتتزامن نسبة تأييد ترامب المرتفعة في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت على مسألة عزله من منصبه في وقت لاحق من اليوم، وسط احتمالات بأن يتم تبرئته من جانب الغرفة التي يسيطر عليها الجمهوريين.

في حين أن حوالي 50 بالمائة من المستطلع آرائهم عبروا عن عدم رضاهم بشأن أداء ترامب، وفقاً لمسح مؤسسة جالوب.

لكن الرئيس الأمريكي يتمتع بدعم 94 بالمائة من الجمهوريين و42 بالمائة من المستقلين، ويعتبر هذا التأييد وهو الأكبر على الإطلاق سواء داخل حزبه أو بين المستقلين.

بينما تراجع الرضا عن أداء ترامب بين الديمقراطيين إلى 7 بالمائة، مما أسفر عن اختلاف بنحو 87 بالمائة في الرأي بين أعضاء الحزبين السياسيين المهيمنين على البلاد (الديمقراطيين والجمهوريين)، وهي أكبر فجوة  تسجلها المؤسسة في تاريخها.

ومن بين الصفقات التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة رئاسته كان توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين وموافقة الكونجرس على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية.

مباشر (اقتصاد)

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