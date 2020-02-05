إنتاج النفط الأمريكي يتراجع من مستوى قياسي

مباشر - سالي إسماعيل: تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من مستوى قياسي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مع ارتفاع محدود في صافي الواردات من الخام.

وبحسب التقرير الأسبوع الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفض إنتاج الولايات المتحدة النفطي 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل 12.900 مليون برميل يومياً.

وتراجع بذلك الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى في تاريخه على صعيد المستويات الأسبوعية والبالغ 13 مليون برميل يومياً.

وأظهر التقرير الأسبوعي تراجع صادرات النفط بنحو 96 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 3.413 مليون برميل يومياً.

كما انخفضت الواردات الأمريكية من الخام إلى 6.615 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاض بنحو 46 ألف برميل يومياً.

ومع تراجع الصادرات بوتيرة تتجاوز الهبوط في الواردات النفطية، فإن صافي واردات النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 50 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم ليصل إلى 3.202 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فإنها شهدت صعوداً بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 4.5 بالمائة ليصل إلى 56.40 دولار للبرميل.