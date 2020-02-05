شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سيسكو" عند 27 ريالاً

الرياض - مباشر: حددت شركة أبحاث الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عند مستوى 27 ريالاً.

وقالت الراجحي المالية في مذكرة صادرة، اليوم الأربعاء، أن تحديد السعر المستهدف لـ"سيسكو" في أول تغطية له، جاء بناء على طريقة للتقييم تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم ( 26 ريال/السهم) وطريقة التقييم النسبي القائمة على مكرر الربح ( 27 ريال/السهم).

ونوهت المذكرة، بأن "سيسكو" متوافقة بشكل جيد مع مبادرة الحكومة الرامية لجعل المملكة مركزا اقليميا قياديا في الخدمات اللوجستية المساندة في مجال النقل البحري، وزيادة حركة الملاحة في البحر الأحمر كجزء من رؤية المملكة 2030.

وأشارت المذكرة، إلى أن "سيسكو" حصلت مؤخرا على حقوق عقد امتياز من الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية "موانئ" لتطوير وتشغيل ميناء جدة الإسلامي ابتداء من 2020 لفترة 30 عاما.

وتابعت الراجحي المالية، أنه وفقا للعقد سوف تستثمر الشركة مليار ريال خلال فترة الثلاث سنوات القادمة لتطوير وتشغيل ميناء جدة الإسلامي، كما سيؤدي العقد إلى مضاعفة طاقة المناولة لدى الشركة من 2.5 مليون إلى 5.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.

وتوقعت المذكرة، أن لتطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة، مثل إعادة العمل برسوم التفتيش في 2019 وإلغاء رسوم المقابل المالي للشركات الصناعية ابتداء من 2020، من شأنها أن ترفع بدرجة كبيرة، هامش صافي الربح للشركة في المدى القريب.

وقدرت المذكرة، أن توزع الشركة أرباح تتراوح بين 40-50 في المئة خلال الفترة القادمة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، تسجيلها تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 39.7 بالمائة على أساس سنوي، وبنسبة 68.54 بالمائة على أساس ربعي.

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