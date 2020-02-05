5 تطبيقات مجانية تساعدك على إدارة الوقت بشكل فعال

إذا كنت تعاني من إهدار وقتك وضياعه، وإنخفاض حاد في إنتاجيتك وتنفيذ مهامك، أو عدم استغلال الوقت بشكل جيد، فمن الأفضل البحث عن بعض الأدوات والتطبيقات التقنية لمساعدتك في إدارة الوقت بشكل أمثل.

إليك 5 تطبيقات وأدوات تقنية مجانية تتيح لك إدارة الوقت:

1- تطبيق RoadWarrior:

إذا وجدت نفسك عالقًا على الطرقات أثناء ازدحام مروري، فإن البحث عن أقصر طريق متوافر في الوقت الحقيقي هو أول ما تفكر به للوصول إلى وجهتك سريعًا حتى توفر وقتك. هذا التطبيق صُمم لمساعدتك على ذلك، حيث يوفر لك مسارًا مخصصًا استنادًا إلى حركة المرور في الوقت الفعلي.

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يستخدم هذا التطبيق الآلاف من السائقين، ولديه مجتمع كبير يشمل الكثير من الفئات مثل: شركات الشحن المهنية مثل: Fedex، وUPS، وDHL، وموظفي المبيعات وأصحاب العقارات ووكلاء التأمين وسائقي التوصيل وحتى الشركات الصغيرة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق SMS Organizer:

مع وصول الكثير من الرسائل إلى بريدك الإلكتروني مثل: المراسلات الشخصية، ومراسلات العمل، أو حتى العروض الترويجية بصورة مستمرة، سيكون من الصعب عليك أن تحافظ على صندوق الوارد نظيف ومنظم، مما يضيع عليك الإطلاع على الكثير من الرسائل المهمة وسط هذه الفوضى.

تقدم لك مايكروسوفت هذا التطبيق الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي لفهم رسائلك النصية وتنظيمها في فئات مناسبة، ويُذكرك تلقائيًا بالأحداث القادمة مثل مواعيد السفر والفواتير المستحقة للدفع، لتمكينك من إدارة الوقت بنجاح.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

3- تطبيق When I Work:

تطبيق رائع لإدارة الوقت إذا كان لديك عمل تجاري وموظفين، حيث يتيح لك تعيين جداول زمنية رئيسية للأعمال التجارية، مع إمكانية السماح للعمال بتبديل المواقع مع بعضهم البعض، وتنبيه الفِرق إلى جدولة التغييرات، والسماح للأشخاص بمعرفة من يعمل الآن، وتسهيل الموافقة على طلبات الإجازة.

هناك نسخة مجانية من التطبيق تتيح لك التعامل مع ما يصل إلى 75 شخصًا في مكان واحد، كما توجد خطط مدفوعة لفتح بعض المميزات تبدأ من (1.50) دولار لكل مستخدم شهريًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور. ومستخدمي سطح المكتب من هنا.

4- تطبيق X.ai:

إذا واجهت صعوبة في تنسيق اجتماعات العمل مع موظفيك، فأنت بحاجة لمساعد افتراضي لتنظيم ذلك الأمر، ويعتبر تطبيق الويب X.ai الذكي مفيد وفعال عندما يتعلق الأمر بمسألة إدارة الوقت وتنظيم الاجتماعات.

عندما تريد إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أحد المشاركين في اجتماع ما، ما عليك سوى نسخ مساعدك الإفتراضي على البريد الإلكتروني واستخدام عنوان URL محدد سابقًا، يتوافق مع قالب اجتماع قمت بإعداده مسبقًا.

ستقوم بعد ذلك بالتواصل مع الشخص الآخر لتنسيق وقت يناسب الجميع المعنيين. يتوافر لدى التطبيق خطة مجانية، وخطط اشتراك متميزة تبدأ من 8 دولارات في الشهر.

5- إضافة Free Pause Gmail:

تشير العديد من الدراسات إلى أن التوقف عن التحقق من البريد الإلكتروني باستمرار يمكن أن يُقلل من التوتر ويزيد من إنتاجيتك، و يحسن من جودة إدارة الوقت. هذه الإضافة لمتصفح جوجل كروم تقدم لك حلًا للسيطرة على بريد جيميل ومنعه مؤقتًا – لفترة زمنية تتراوح بين خمس دقائق و 24 ساعة – من تلقي الرسائل الجديد وبمجرد انتهاءً الفترة الزمنية ستصلك الرسائل دفعة واحدة، ويمكنك تنزيل هذه الإضافة من هنا.