كانت ساعة (فيتبت) Fitbit الذكية حتى وقت قريب تسمح فقط بخيارات محدودة لتنزيل تطبيقات بث الموسيقى مثل: Deezer و Pandora، ولكن حديثًا وصل تطبيق (سبوتيفاي) Spotify ذا الشعبية الكبيرة إلى قائمة عملائها المدعومين.

لذلك إذا كنت تملك ساعة (فيتبت) فيمكنك الآن إقران حسابك في سبوتيفاي مع ساعتك الذكية. ولكن قبل البدء إليك ما تحتاج لمعرفته:

حاليًا يمكن تشغيل الموسيقى بواسطة الإصدارات التالية من الساعة فقط؛ وهي: Versa وVersa 2 و Versa Lite وIonic، وبالتالي إذا لم يكن لديك أي من الإصدرات هذه فلن تستطيع تنزيل التطبيق.

يجب أن يكون لديك حساب Spotify Premium لتتمكن من بث الموسيقى عبر حسابك على Fitbit؛ عملاء النسخة المجانية من التطبيق لن يتمكنوا من إقران ساعاتهم بالتطبيق.

كيف يمكنك تشغيل موسيقى Spotify على ساعة Fitbit؟

حتى تتمكن من بث قوائم تشغيل تطبيق Spotify على ساعة Fitbit، عليك أولًا تنزيل التطبيق، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون عبر آب ستور، ثم اتباع الخطوات التالية:

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انتقل إلى تطبيق Fitbit على هاتفك، واضغط على أيقونة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على الجهاز الذي تريد تنزيل تطبيق Spotify عليه، ثم اختر (تطبيقات) Apps.

ابحث عن تطبيق Spotify ضمن قائمة التطبيقات المدعومة، ثم اضغط على (تثبيت) Install.

سيطلب منك (Fitbit) إذنًا لتشغيل التطبيق في الخلفية والوصول إلى الإنترنت. حيث يتطلب الوصول إلى كل من الإنترنت والعمل في الخلفية لبث الموسيقى. لذلك يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت وعلى مقربة من هاتفك الذكي.

بعد تثبيت التطبيق، سترى قائمة الإعدادات أسفل صفحة تطبيق Spotify على تطبيق Fitbit. قم بتحديده وسيتم نقلك إلى صفحة Spotify التي يمكنك استخدامها لتسجيل الدخول بحسابك أو بملفك الشخصي على فيسبوك.

الآن، ستكون جاهزًا لبث الموسيقى، وعلى الرغم من أن Fitbit يحتوي على ميكروفون مدمج، إلا أنه ليس لديه مكبرات صوت، لذلك عليك استخدام سماعات خارجية حتى تتمكن من سماع الموسيقى،. وتتضمن الأجهزة المدعومة حتى الآن:

الهواتف الذكية.

الأجهزة اللوحية.

الكمبيوترات المحمولة والمكتبية.

أي سماعات رأس أو مكبر صوت أو سماعة منزل ذكية تدعم ميزة Spotify Connect.

باستخدام تطبيق Fitbit، يمكنك استعراض قوائم التشغيل أو تخطي الموسيقى أو إرجاعها. مرر سريعًا إلى اليمين، ثم انقر على (المكتبة) Library لمشاهدة خيارات قائمة التشغيل الخاصة بك.

نقاط عليك الإنتباه لها: